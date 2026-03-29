Порт Усть-Луги пострадал в результате атаки дронов ВСУ

В Ленинградской области уничтожено 27 беспилотников, поврежден порт Усть-Луга. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Сбито 27 БПЛА. Есть повреждения в порту Усть-Луга. Без пострадавших», — говорится в сообщении.

Дрозденко уточнил, отражение атаки продолжается.

Об атаке беспилотников на Ленобласть стало известно в ночь на 2 марта. Сначал Дрозденко сообщал о семи сбитых БПЛА, а затем уже о 18.

Незадолго до этого в Ленинградской области объявили режим беспилотной опасности. Во время режима опасности БПЛА гражданам рекомендуется не выходить на улицу. Тем, кто не дома, стоит как можно скорее найти укрытие.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на подлете к Москве сбили два БПЛА.