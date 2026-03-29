Во Франции предотвратили попытку взрыва у здания американского банка

Gonzalo Fuentes/Reuters

Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил в эфире телеканала BFMTV, что предотвращенная попытка взрыва у отделения американского банка Bank of America в Париже может быть связана с конфликтом на Ближнем Востоке.

«Я безусловно считаю эту связь [с войной на Ближнем Востоке] очевидной. Национальная антитеррористическая прокуратура также указывает на взаимосвязь с действиями, совершенными в других европейских странах», — сказал он.

28 марта французские полицейские арестовали мужчину, который собирался поджечь самодельное взрывное устройство у здания парижской штаб-квартиры Bank of America. Второй присутствующий на месте происшествия злоумышленник сумел скрыться.

До этого в пригороде Парижа, в ночь перед официальным вступлением в должность нового главы коммуны, группа неизвестных совершила дерзкое ограбление мэрии. По предварительным данным, около 20 человек, скрывавших свои лица, сначала обстреляли здание мэрии фейерверками, после чего взломали входную дверь. Проникнув внутрь, они устроили погром в нескольких кабинетах и похитили мебель. При приближении полиции злоумышленники скрылись с места преступления.

Ранее во Франции нашли тело проигравшего на выборах мэра.

 
