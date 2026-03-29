В Кремле рассчитывают на продолжение контактов с США

Кремль рассчитывает, что контакты между парламентариями России и США продолжатся. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что за этими контактами последуют новые, может быть, более содержательные», — сказал он, комментируя визит российских парламентариев в США и состоявшиеся там встречи.

До этого представитель Кремля рассказал, что визит депутатов Госдумы в Вашингтон был «очень полезным».

29 марта самолет с делегацией российских парламентариев по пути из Вашингтона в Москву совершил промежуточную посадку в городе Нью-Йорке. Отмечается, что ранее, при полете в из России в Штаты, российский самолет уже совершал посадку в Нью-Йорке. В первый раз она заняла два часа.

28 марта заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев раскритиковал коллег за визит в США. Парламентарий отметил, что никто из российских депутатов не отказался от поездки в Штаты, более того, во время рабочей поездки некоторые из них пили Coca-Cola.

Ранее депутат Госдумы Никонов прокомментировал визит российских парламентариев в США.