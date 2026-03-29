Число сбитых в Ленобласти украинских дронов превысило 30

Атаки более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отразили в Ленинградской области в ночь на 29 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«С начала атаки <...> уничтожен 31 БПЛА», — уточнил губернатор.

Он добавил, что на территории порта Усть-Луга произошло возгорание. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

До этого в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на работу. В настоящее время воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с компетентными органами, рассказали в Росавиации.

28 марта украинский БПЛА атаковал многоквартирный жилой дом в городе Васильевке в Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий подчеркнул, что в результате удара никто из людей не пострадал. Однако в здании оказались повреждены окна в 16 квартирах. На этом фоне было принято решение эвакуировать жильцов дома и разместить их в безопасных местах. К ликвидации последствий ЧП привлекли сотрудников аварийных и экстренных служб.

Ранее в Ярославской области при атаке украинских дронов пострадали мирные жители.

 
От VK Fest до «Игромира». Лучшие фестивали России 2026 года: куда поехать в этом сезоне
