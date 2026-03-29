В США раскрыли число российских заключенных в местных тюрьмах

В тюрьмах США в настоящее время находятся 48 граждан России. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального бюро тюрем министерства юстиции США.

В ведомстве уточнили, что россияне составляют около 0,2% от общего числа иностранных граждан, отбывающих наказание в стране. При этом имена и личные данные заключенных не раскрываются из-за требований законодательства о защите частной жизни.

Также в бюро тюрем сообщили, что в американской пенитенциарной системе содержатся 48 граждан Украины и четыре гражданина Белоруссии.

Согласно данным, более половины всех иностранцев в тюрьмах США — около 12,5 тыс. человек — являются гражданами Мексики.

Отмечается, что последний крупный обмен заключенными между Россией и США состоялся в августе 2024 года. Тогда в Россию вернулись восемь граждан, среди которых были Вадим Красиков, Владислав Клюшин, Роман Селезнев, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Павел Рубцов, а также Артем Дульцев и Анна Дульцева.

В рамках той договоренности российская сторона передала США Эвана Гершковича, Пола Уилана, Алсу Курмашеву и Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов).

Ранее американские спецслужбы активизировали охоту за россиянами по всему миру, сообщил МИД РФ.