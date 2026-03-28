Иран заявил об уничтожении «украинского склада» в Дубае. Киев обвинил Тегеран во лжи

Украинский беспилотник на Международной выставке и конференции по оборонной промышленности в Абу-Даби, 2025 год

Иран сообщил об уничтожении в Дубае склада украинских противодронных систем и возможной гибели находившихся там граждан Украины. В Тегеране утверждают, что объект работал в интересах армии США, а удары сопровождались атаками по американским позициям. Киев эти сообщения отверг и назвал их дезинформацией. Что известно об ударах КСИР по «украинским складам» на Ближнем Востоке — в материале «Газеты.Ru».

Киевская миссия на прицеле

Представитель центрального штаба иранских войск «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) уничтожил в Дубае склад с украинскими противодронными системами. Зольфагари уточнил, что удар нанесли воздушно-космические и морские силы КСИР. Также иранская сторона сообщила об атаках по укрытиям американских военнослужащих в Дубае и о значительных потерях США.

«Одновременно <...> был уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам, <...> где также находился 21 украинец», — подчеркнул Зольфагари.

По его словам, судьба этих граждан Украины пока неизвестна. Он объяснил, что они прибыли в ОАЭ для оказания помощи американским военным. Две недели назад глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что из-за поддержки Израиля украинская территория может рассматриваться Тегераном как законная цель для ударов .

«Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана», — написал Азизи в соцсети X.

Похожую оценку дал и временный поверенный в делах Ирана на Украине Шахрияр Амузегар. В комментарии Agence France-Presse он отметил, что заявления Киева о поддержке стран Ближнего Востока и участии в борьбе с иранскими беспилотниками фактически ставят Украину в один ряд с противниками Ирана. По словам дипломата, украинские власти пытаются «разыгрывать иранскую карту», рассчитывая за счет этого получить дополнительную поддержку Запада в противостоянии с Россией .

Ответ Украины

Спикер МИД Украины Георгий Тихий опроверг сообщения об уничтожении КСИР склада с украинскими противодронными системами в Дубае.

«Это ложь, официально опровергаем эту информацию. Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции — и этим ничем не отличается от россиян», — заявил Тихий.

В это время Владимир Зеленский находился с визитом в Абу-Даби. Он сообщал о договоренностях с ОАЭ в сфере безопасности и обороны. Ранее секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил, что после переговоров с рядом стран Персидского залива украинские системы ПВО развернули для защиты гражданской и критической инфраструктуры, а специалисты начали работу на местах под координацией Совбеза.

«Наши команды провели экспертную оценку защиты объектов критической инфраструктуры и разработали конкретные решения. Также предоставляются экспертные рекомендации по повышению эффективности отдельных средств противовоздушной обороны», — написал Умеров.

Ход Зеленского

В начале марта Владимир Зеленский предложил странам Ближнего Востока помощь в борьбе с иранскими беспилотниками. Он заявлял, что Киев готов отправить в регион своих самых опытных специалистов по перехвату дронов — если лидеры этих государств смогут убедить Россию согласиться на перемирие. Зеленский подчеркнул, что за годы конфликта Украина накопила большой опыт противодействия БПЛА, в том числе иранским «Шахедам».

Позже он прокомментировал предупреждения Тегерана по поводу возможного вмешательства Киева в ближневосточный конфликт.

«Слушайте, ничего нового. За эти четыре года я слышал много разных сообщений. Мы не боимся подобных посланий», — говорил он в интервью израильскому телеканалу i24.

«С ними будут разбираться»

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, Иран может расширить список украинских целей на Ближнем Востоке и чаще наносить удары по таким объектам. В интервью News.ru он предположил, что после истории со складом в ОАЭ под угрозой могут оказаться и другие украинские площадки в регионе.

«Возможно, именно украинским объектам Иран уделит больше внимания с точки зрения уничтожения. Я уверен, что и другие украинские склады на Ближнем Востоке, помимо того, что был в ОАЭ, будут подвержены ударам Ирана, для которого новоиспеченный союзник его врага в лице Израиля и США стал абсолютно законной целью. Если влезли в драку, то, значит, с ними будут разбираться и никаких гарантий безопасности для украинцев на Ближнем Востоке не может быть», — заявил Дандыкин.

Он добавил, что удар по складу противодронных систем в Дубае не стал для него неожиданностью. По его версии, Киев мог направить туда наиболее подготовленных специалистов, чтобы избежать репутационных потерь.