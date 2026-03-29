На подлете к Москве уничтожили два украинских беспилотника

Собянин сообщил об отражении атаки уже пяти БПЛА, летевших на Москву
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), пытавшихся атаковать Москву. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр города Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил глава российской столицы.

С начала суток системы ПВО уничтожили уже пять дронов, направлявшихся к Москве.

В ночь на 29 марта в Ленинградской области перехватили 31 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация о пострадавших не поступала. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, на территории порта Усть-Луга произошло возгорание. Его тушат сотрудники экстренных служб.

28 марта украинский БПЛА ударил по гражданскому автомобилю в селе Бурчак в Запорожской области. В машине находилась семья с двумя маленькими детьми. Как рассказал глава региона Евгений Балицкий, женщина 2000 года рождения получила несовместимые с жизнью травмы. Мужчине 1999 года рождения и ребенку 2022 года рождения потребовалась госпитализация, их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Второй ребенок 2020 года рождения физически не пострадал, добавил губернатор.

Ранее в Ярославле обломки беспилотника упали рядом с жилым домом.

 
