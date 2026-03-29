Большинство школьников читают книги не из учебной программы

Несмотря на высокую учебную нагрузку, 82% российских школьников 7-11-х классов читают литературу, не входящую в школьную программу. Об этом говорится в исследовании онлайн-школы «Умскул», пишет ТАСС.

«Чтение остается частью повседневной жизни школьников. 82% школьников читают книги для себя, не по школьной программе, причем каждый третий (31%) делает это регулярно»

Отмечается, что с возрастом читательские привычки у школьников меняются. Если в 7-8 классах регулярно читают 39% учащихся, то к 11 классу этот показатель снижается до 29%.

Психолог Ирина Полякова рассказывала, что читательский челлендж с наградами поможет пробудить в школьниках интерес к литературе на лето. Так, например, за чтение 20 страниц в день на протяжении месяца можно пообещать подарить билет на концерт или любимое лакомство.

Клинический психолог Дарья Сальникова отмечала, что выбирать литературу для совместного чтения с ребенком важно с учетом его возраста. По ее словам, до года можно читать потешки, в которых часто повторяются одни и те же простые слова и слоги. Они легко запоминаются и уходят в копилку словарного запаса, уточнила эксперт.

