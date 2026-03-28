«Домохозяйки с 3D-принтерами». Глава Rheinmetall высмеял украинских производителей дронов

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер жестко высказался о производстве украинских беспилотников, назвав его кустарным и сравнив с «конструктором Lego», а разработчиков — с «домохозяйками с 3D-принтерами». Что имел ввиду Паппергер и как его слова оценивают эксперты — в материале «Газеты.Ru».

«Это украинские домохозяйки»

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер резко высказался о производстве беспилотников на Украине. В интервью The Atlantic он дал понять, что не считает такие разработки серьезным технологическим достижением и отозвался о них подчеркнуто пренебрежительно. Журналист спросил Паппергера о продукции украинских компаний Fire Point и Skyfall, которые выпускают дроны.

«Кто крупнейший производитель дронов на Украине? Это украинские домохозяйки. У них на кухне стоят 3D-принтеры, и они печатают детали для дронов. Это не инновация», — ответил глава Rheinmetall.

Когда журналист напомнил ему о конкретных производителях и масштабах выпуска, глава Rheinmetall остался при своем мнении.

«Что за инновации у Украины? У них нет никакого технологического прорыва. Они делают небольшие дроны и говорят «вау!» Это здорово, но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall», — заявил он .

Отдельно Паппергер усомнился и в том, что беспилотники способны вытеснить тяжелую бронетехнику в рамках будущих войн. По его словам, концерн не собирается менять производственные планы в пользу БПЛА и не занимается созданием специальных средств защиты от них. Когда речь зашла об атаках украинских дронов на бронемашины, он отреагировал коротко и скептически: «Так играют с конструктором Lego».

Украинские официальные лица решили не комментировать заявления Паппергера.

«Им отрывает руки»

Еще в начале 2024-го директор украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявляла, что при кустарной сборке боеприпасов для дронов украинцы получают тяжелые травмы и гибнут. По ее словам, из-за нехватки штатных средств заряды для FPV-дронов, «Мавиков» и «Бомберов» собирают вручную.

«Хлопцы и девчата вручную это скручивают, им отрывает руки, они гибнут. Пацанам на прошлой неделе поотрывало руки, потому что нет штатных боеприпасов, и они на эти FPV-дроны или на «Мавики», или на «Бомберы» скручивают эти ВОГи (осколочные боеприпасы для гранатометов. — «Газета.Ru»)», — сказала Берлинская.

Параллельно производство беспилотников все чаще размещают прямо в жилых домах. Как рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Юрий Кнутов, речь идет о так называемом «народном ВПК», когда сборка ведется в квартирах или в подвалах, переоборудованных под цеха.

«Украина что сейчас сделала? Она так называемый использует народный ВПК (военно-промышленный комплекс. — «Газета.Ru»), когда сборка дронов, особенно небольших, которые используются на поле боя, осуществляется в квартирах жилых домов, либо в подвалах жилых домов, которые переоборудованы под сборочные цехи. Таким образом под прикрытием живого щита из мирного населения происходит производство дронов», — отметил он.

По словам Кнутова, уничтожать такие точки сложно, поскольку это неизбежно затрагивает мирных жителей, которые зачастую даже не знают о происходящем.

«Гаражное прикручивание табличек»

«Дронную аферу» Зеленского высмеял даже гендиректор Rheinmetall AG, отметил в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Вызывают умиления попытки Зеленского выменять то, чего у него нет, на то, что у других есть. Украинские дроны-истребители обменять на ракеты Patriot у государств залива, или на дизель у Катара», — написал дипломат .

Он подчеркнул, что «гаражное прикручивание табличек с надписью Made in Ukraine» на завозимые беспилотники не заменяет их полноценное производство.

Как отметили авторы Telegram-канала «Разработчик БПЛА», «в моменте» Паппергер прав, ведь «99% дронов по обе стороны» сделаны из «скотча и слюней». Настоящие высокотехнологичные дроны производят, в основном, компании в Китае и США, добавили они.

«Нам некогда остановиться, подумать, и мы применяем простые решения, которые работают здесь и сейчас. Однако, стоит лишь нам выдохнуть, собрать мысли в кучу и спокойно поработать пару лет — Rheinmetall с его коробочками [конец]», — резюмировал «Разработчик БПЛА».

Rheinmetall остается одним из крупнейших производителей военной техники в Европе и активно сотрудничает с Украиной, поставляя танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.

В октябре 2024 года на территории Украины запустили первый оборонный завод Rheinmetall. В российском МИД заявляли, что такие объекты рассматриваются как законные цели.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев после появления информации о запуске предприятия выступил с резкой реакцией. В Telegram-канале он сопроводил публикацию кадрами взрыва ракеты-носителя Antares, произошедшего в США в октябре 2014 года.