«Мы бежали, спасая свои жизни»: Трамп рассказал об атаке Ирана по американскому авианосцу

Один из американских авианосцев был атакован Ираном сразу с 17 направлений, сообщил Дональд Трамп. Подробности этого инцидента президент США раскрывать не стал, отметив лишь, что это был «самый большой в мире авианосец». Как трактовать это заявление, не вполне понятно: самым большим в мире авианосцем считается Gerald R. Ford, однако иранские власти неоднократно заявляли об атаках на другой корабль того же класса — Abraham Lincoln.

Один из американских авианосцев был атакован Ираном сразу с 17 направлений, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на форуме Future Investment Initiative в Майами. Видео доступно на YouTube-канале Белого дома.

Рассказанная Трампом история оказалась довольно запутанной. По его словам, ударам подвергся «самый большой авианосец в мире», названия которого он не сообщил. Когда это произошло, он также не сообщил, а лишь рассказал, что ночью с палубы корабля каждые 32 секунды взлетали самолеты , что свидетельствовало о большой проблеме.

«Они были готовы к встрече с нами, и мы были готовы. И тут они напали на нас, появившись с 17 разных сторон. Они были здесь. Они были там. Мы бежали, спасая свои жизни», — рассказал Трамп.

Крупнейшим и самым дорогим авианосцем в мире считается USS Gerald R. Ford, до недавнего времени находившийся в Красном море. 12 марта стало известно, что на корабле произошел пожар. Огонь тушили более 30 часов, после чего экипажу приказали развернуть судно, покинуть зону боевых действий с Ираном и отправиться на ремонт. Авианосец прибыл в бухту Суда на греческом острове Крит.

«Пожар начался в помещении главной прачечной корабля. Причина не связана с боевыми действиями, возгорание локализовали», — сообщала пресс-служба Пятого флота США в соцсети Х.

Американские военные отмечали, что силовая установка не пострадала, судно «полностью в строю», а жизни двух матросов ничего не угрожает.

Перед этим сообщалось о прорыве на том же корабле системы канализации — что стало очень серьезной неполадкой в связи с огромным количеством обслуживающего персонала, моряков и летчиков. Высказывались версии, что кто-то намеренно засорил туалет на нижней палубе, чтобы завершить долгий поход: к тому времени авианосец находился в рейде уже восемь месяцев, хотя стандартная миссия для экипажа такого корабля длится до полугода.

Удары по «Линкольну»

При этом иранские власти неоднократно заявляли об атаках на другой американский авианосец – Abraham Lincoln. С 1 по 14 марта официальное информационное агентство Ирана Irna сообщало о таких атаках минимум восемь раз.

Авианосец Abraham Lincoln USS Abraham Lincoln — пятый корабль в серии атомных авианосцев типа «Нимиц». Он был заложен в 1984 году, спущен на воду в 1988-м, а введен в строй в 1989-м. И хотя кораблю уже 37 лет, благодаря регулярным модернизациям он остается современным. Высота авианосца сопоставима с 24-этажным домом. Его длина около 333 метров, ширина по полетной палубе — 76,8 метра, осадка — примерно 11–12,5 метра, а полное водоизмещение — около 100–104 тыс. т. Длину корабля можно сравнить с тремя футбольными полями подряд. «Авраам Линкольн» способен нести до 90 самолетов и вертолетов, включая современные истребители палубной авиации, а его экипаж насчитывает около 5,7 тысячи человек. Для запуска авиации используются четыре паровые катапульты, которые разгоняют тяжелые самолеты до взлетной скорости за несколько секунд. В условиях интенсивных операций корабль может отправлять в воздух один самолет каждые 20 секунд. Два ядерных реактора позволяют кораблю оставаться в море десятилетиями без дозаправки топливом.

1 и 2 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщал об атаке на авианосец Abraham Lincoln баллистическими ракетам.

5 марта пресс-секретарь Центрального командного пункта Хатам аль-Анбия заявил, что авианосец Abraham Lincoln был поражен дронами ВМС КСИР и «вместе со своими эсминцами поспешно покинул район [боевых действий], уже удалившись более чем на тысячу километров».

6 марта агентство Irna опубликовало видеозапись ракетной атаки Военно‑морских сил Ирана по авианосцу Abraham Lincoln. На записи, впрочем, трудно что-либо разобрать, кроме момента старта ракеты в ночное время в неизвестном направлении.

11 марта иранский генерал Фадави заявлял, что «ни одно американское судно не находится в пределах 700 километров от Ирана». По его словам, «ВМС США бежали, потому что знают, что у нас есть специальный план потопления их авианосца».

Спустя три дня, 14 марта, старший представитель Вооруженных сил Ирана Сардар Шекарчи отмечал, что авианосец Abraham Lincoln «получил серьезные повреждения в результате мощной атаки иранских вооруженных сил и отступил на несколько километров».

Вместе с тем ранее, до выступления Трампа, американская сторона не подтверждала иранские атаки по своим авианосцам с нанесением какого-либо ущерба.