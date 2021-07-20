Новейшая ЗРС С-500 выполнила боевые стрельбы по скоростной баллистической цели

На полигоне Капустин Яр (Астраханская область) новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели и поразила цель. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны России.

Отмечается, что проведенные в рамках маневров стрельбы С-500 подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надежность отечественной техники противовоздушной обороны.

«После завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО», — говорится в сообщении военного ведомства.

О начале госиспытаний ЗРС С-500 в августе прошлого года сообщал вице-премьер Юрий Борисов.

В начале июля Минобороны успешно провело испытания ЗРС С-500 «Прометей».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что оснащение современным вооружением и боевой техникой в российских Вооруженных силах составляет почти 71%, это самый высокий показатель в мире.