Военный Азербайджана ранен при обстреле в Карабахе

Азербайджанский военный был ранен в непризнанном Нагорном Карабахе при обстреле армянской стороной, что стало нарушением режима прекращения огня. Об этом сообщило минобороны Азербайджана.

Ранения получил старший гизирь (прапорщик) Сакит Ахлиман оглы Дадашов, он участвовал в работах по благоустройству дорог.

«Раненому оказана первая медицинская помощь, он был эвакуирован в военный госпиталь», — заявили в Баку.

Отмечается, что Азербайджан уже проинформировал об инциденте командование российских миротворцев и турецко-российский мониторинговый центр. Будет проведено расследование.

Ранее руководитель пресс-службы Главного штаба ВС Армении Самвел Асатрян сообщил, что между военными Армении и Азербайджана произошла перестрелка в приграничном районе села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении.