Появилось видео с места крушения военного самолета на Филиппинах
Катерина Медведева
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В сети появилось видео с места крушения филиппинского военного самолета С-130.
На кадрах видны клубы черного дыма среди деревьев.
Ранее стало известно, что на борту находились 85 человек. В настоящее время удалось спасти 40 пассажиров, им оказывается медпомощь.
Самолет разбился при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Авиалайнер не попал на взлетно-посадочную полосу.