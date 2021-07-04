Появилось видео с места крушения военного самолета на Филиппинах

В сети появилось видео с места крушения филиппинского военного самолета С-130.

На кадрах видны клубы черного дыма среди деревьев.

Ранее стало известно, что на борту находились 85 человек. В настоящее время удалось спасти 40 пассажиров, им оказывается медпомощь.

Самолет разбился при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Авиалайнер не попал на взлетно-посадочную полосу.