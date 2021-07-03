Власти Коми экстренно закупят завод по производству медицинского кислорода

Правительство Республики Коми в срочном порядке закупит завод по производству медицинского кислорода, так как местным медучреждениям его крайне не хватает для того, чтобы лечить пациентов с коронавирусом. Об этом заявил глава республики Владимир Уйба, обращение которого опубликовано в официальной группе региона во «ВКонтакте».

«Еще одна проблема, которой мы занимаемся уже последние трое суток: у нас катастрофически не хватает кислорода [для помощи пациентам с коронавирусом]. На сегодня у нас более 800 человек кислородозависимы, и количество таких пациентов растет в геометрической прогрессии», — сказал он.

По его словам, в связи со сложившейся ситуацией Минобороны РФ намерено направить в регион медицинский отряд в составе 47 человек для оказания необходимой помощи.

«На сегодня 1 862 медработника работают непосредственно в «красной» зоне и в амбулаторном звене с коронавирусными больными. Медиков уже катастрофически не хватает, потому что медработники сами начинают болеть», — отметил глава Коми.

В середине июня сообщалось о том, что глава Республики Коми Владимир Уйба заразился коронавирусом, после чего его госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу.