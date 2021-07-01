Си Цзиньпин рассказал о планах развития китайской армии

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Народно-освободительную армию Китая (НОАК) необходимо в скором времени превратить в одну из сильнейших армий мира, сообщает ТАСС.

«НОАК должна стать вооруженными силами мирового класса с еще более высокими возможностями, чтобы быть способной надежно защитить суверенитет, безопасность и интересы развития страны», — заявил Си на церемонии в честь 100-летия Коммунистической партии Китая.

В частности, необходимо «извлекать уроки из прошлого» и ускорить модернизацию национальной обороны и вооруженных сил, отметил китайский лидер.

Ранее президент США Байден расширил список связанных с военными КНР компаний, куда американцам запрещено инвестировать, увеличив количество компаний в этом списке с 48 до 59.