Главком армии Швеции «не исключает» конфликта с Россией

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден предупредил об угрозе нападения, призвав внимательно следить за действиями России, сообщил он в интервью газете Aftonbladet.

Он отметил, что, по мнению спецслужб, Швеция должна в первую очередь опасаться «гибридных и нелинейных» атак со стороны России. Главнокомандующий призвал военные и общественные организации подготовиться к совместному реагированию на возможное нападение и усилить наступательные возможности в области кибербезопасности, чтобы «оказать давление на противника».

«Согласно отчету Комитета обороны и нашим собственным анализам, нельзя сказать, что можно исключить вооруженное нападение», — заявил Бюден.

Он пояснил, что у страны должна быть возможность воздействовать на другие государства и предотвращать их действия.

На вопрос журналиста, означает ли это, что Швеция сможет, например, отключить энергоснабжение в России, Бюден отказался вдаваться в детали, отметив, что у Швеции должна быть возможность воздействовать на другие страны, чтобы мешать им осуществлять те или иные кибероперации.

«Мы со шведской стороны после политического решения можем повлиять на того, кто с какой-то целью пытается предпринять что-либо в наш адрес... Речь идет о наличии компетенции и способности с помощью технических систем влиять на кого-то еще с помощью киберфункций», — заявил главнокомандующий.

Ранее исследовательская компания YouGov представила результаты опроса жителей Великобритании, Германии, Франции, Дании и Швеции об отношении к разным странам, в том числе к России.