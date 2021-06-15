NI: США обманывали СССР для получения титана для самолетов

Соединенные Штаты обманывали СССР, чтобы получить титан для строительства самолетов Lockheed SR-71 Blackbird, сообщает американское издание National Interest.

Как пишет издание, Центральное разведывательное управление США использовало фиктивные корпорации и страны третьего мира в качестве посредников для закупки у Советского Союза титана, необходимого для производства самолетов-разведчиков. Вашингтон прибег к такому способу, так как у самих США не было достаточных запасов титановой руды.

«Если бы Советский Союз знал, что его экспорт использовался для постройки американских самолетов, он бы точно не продавал [титан]», — говорится в материале.

Lockheed SR-71 Blackbird — амеркианский стратегический сверхзвуковой самолет-разведчик, эксплуатировавшийся с 1966 по 1998 годы.

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