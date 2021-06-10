Российский Су-35 сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном

Российский истребитель Су-35 сопроводил американский самолет-разведчик RC-135 над акваторией Тихого океана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.

10 июня российские военные засекли приближающуюся к государственным границам России воздушную цель, после чего Су-35 вылетел для идентификации цели.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана», — заявили в отделе пресс-службы.

Российские военные регулярно засекают иностранные самолеты вблизи границ России. Так, 31 мая истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик В-52Н Военно-воздушных сил США над Балтийским морем, а 26 мая истребитель МиГ-31 вылетал для сопровождения Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем.