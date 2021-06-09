Причиной возвращения в Россию из Индии подлодки «Чакра» стал взрыв на борту

Взрыв баллона воздуха высокого давления на борту атомной подводной лодки индийских ВМС «Чакра» (в составе ВМФ России носила имя «Нерпа») стал причиной ее возвращения Индией в Россию за десять месяцев до истечения срока аренды. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Взрыв баллона воздуха высокого давления на подлодке «Чакра» произошел весной 2020 года во время похода субмарины. Он повредил легкий и прочный корпуса АПЛ», — заявил источник.

По его словам, баллон воздуха высокого давления находился между корпусами, поэтому пострадали оба. Также в результате ЧП пострадали радиоэлектронное вооружение и гидроакустическое оборудование, уточнил источник.

После взрыва техспециалисты из Индии выполнили ремонт корпусов, после чего субмарина своим ходом в надводном положении направляется в Россию, сказал собеседник агентства.

Индия использовала «Нерпу» для обучения экипажей подлодок и для отслеживания движения военных судов Китая. Эта подлодка стала второй, арендованной Индией у России.

Ранее сообщалось, что Индия возвращает атомную подводную лодку, которая была арендована у России. На вооружение Индии подлодка поступила в апреле 2012 года, сроком на десять лет. Некоторые источники сообщали, что причиной возвращения стали проблемы с техническим обслуживанием, в том числе с силовой установкой.