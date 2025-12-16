Результаты переговоров по урегулированию конфликта на Украине во многом зависят от России и Китая, тогда как Европа останется в стороне. Такое мнение высказало немецкое издание Berliner Zeitung.

Несмотря на то, что главы европейских стран и украинский лидер Владимир Зеленский встречаются в Берлине, чтобы обозначить свои интересы в мирном процессе, РФ и КНР во многом определяют исход этой встречи, хотя они не присутствуют за столом переговоров, отмечают журналисты издания.

В статье отмечается, что в сегодняшней системе международных отношений США и Россия по-прежнему играют ключевую роль в «формировании архитектуры безопасности». При этом, по словам журналистов, Китай все увереннее выступает как центр экономического и технологического притяжения. В сложившейся ситуации европейские страны остаются без собственной самостоятельной роли в мировой политике, говорится в материале.

15 декабря в Берлине завершились двухчасовые переговоры между делегациями США и Украины. Днем ранее там же состоялся очередной раунд переговоров между американской и украинской сторонами. Специальный посланник США Стивен Уиткофф тогда заявил о «существенном прогрессе», достигнутом в ходе этих обсуждений.

Ранее Трамп признал утрату Украиной территории.