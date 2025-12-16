На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская теннисистка заявила, что в Москве невозможно жить

Androniki Christodoulou/Reuters

Российская теннисистка Вероника Кудерметова заявила, что в Москве невозможно жить, передает «БИЗНЕС Online».

«Казань — точно один из самых лучших городов для меня, потому что можно и работать, зарабатывать, и просто жить. В Москве жить невозможно, потому что постоянно пробки, сумасшедший ритм, который не всякий человек может выдержать», — сказала Кудерметова.

8 ноября Кудерметова и представительница Бельгии Элизе Мертенс стали победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде.

В финале российско-бельгийская пара обыграла Тимею Бабош (Венгрия) и Луизу Стефани (Бразилия). Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:1.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее стало известно, сколько заработала Кудерметова за победу на Итоговом турнире.

