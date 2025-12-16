Под Харьковом зафиксировали увеличение числа иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом в Telegram сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке и военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что в регионе растет количество радиоперехватов с иностранной речью, преимущественно на польском и английском языках, и наиболее интенсивные эфиры фиксируются юго-восточнее Харькова. По его словам, также увеличилось число ложных переговоров, направленных на дезинформацию специалистов радиоэлектронной разведки.

Марочко добавил, что российские войска взяли под контроль железнодорожный узел на Краснолиманском направлении. В ходе продвижения в Красном Лимане (Лиман) российские подразделения заняли новые рубежи и позиции на востоке населенного пункта. Благодаря успешным действиям под огневым контролем ВС РФ оказался крупный железнодорожный узел, который ранее использовали украинские силы для обороны. В настоящий момент ведется зачистка территории и закрепление российских войск.

Кроме того, российские войска улучшили тактическое положение на Славянском направлении. После освобождения населенного пункта Северск штурмовые подразделения продвинулись более чем на один километр в западном направлении и выровняли боевые порядки на линии протяженностью около 4 км. Восточнее Платоновки ДНР также были заняты новые рубежи и позиции, что позволило укрепить тактическое положение на этом участке.

Ранее стало известно о готовящемся наступлении Украины в Купянске силами наемников.