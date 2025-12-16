Над регионами России сбили 83 БПЛА. Военная операция, день 1392-й

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Станислав Красильников/РИА Новости
Над регионами России ночью сбили 83 беспилотника ВСУ, сообщило Минобороны РФ. Временных сроков по достижению договоренности о гарантиях безопасности для Украины нет, заявил Дональд Трамп. По словам главы британского правительства Кира Стармера, «коалиция желающих» подготовила планы по размещению войск на Украине в случае прекращения огня. Лидеры Евросоюза заявили о необходимости создания многонациональных сил для Украины. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:02

В контролируемой властями Украины части Запорожской области произошли взрывы, сообщил глава подчиняющейся Киеву областной администрации Иван Федоров своем Telegram-канале.

9:00

Переговорные команды США и Украины могут встретиться 20–21 декабря, заявил Владимир Зеленский.

8:55

Коррупционный скандал на Украине и удары по энергетике могут вынудить Владимира Зеленского подписать предлагаемый Дональдом Трампом мирный план, пишет газета The Washington Post.

8:46

США дадут военные гарантии безопасности Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

8:45

Расчет ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, расчет ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Восток» «разобрал» опорный пункт противника в районе Гуляйполя в Запорожской области, добавило ведомство.

8:40

БПЛА уничтожен над Киришским районом Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

8:35

В Киевском районе Донецка в результате атаки БПЛА пострадала женщина 1943 года рождения, повреждено остекление многоквартирных домов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

8:26

🔴Силы ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Мах.

8:25

Расчет РСЗО «Град» 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» уничтожил укрепленные позиции и инженерные сооружения ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.

8:24

CША намерены прийти к РФ с «максимально сильным пакетом предложением» по Украине как можно скорее, пишет Axios со ссылкой на источник.

8:22

Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности для Украины разрабатываются так, чтобы не допустить повторения конфликта.

«Мы работаем над такими гарантиями безопасности, чтобы война не началась», — подчеркнул он.

8:20

🔴ЕС хочет продолжать оказывать Украине постоянную и существенную поддержку в наращивании армии, численность которой в мирное время должна оставаться на уровне 800 тысяч человек.

8:17

Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.

«Думаю, мы добились значительного прогресса в отношении России и Украины», — отметил он.

8:14

США потребовали от Украины территориальных уступок в обмен на то, чтобы выступить гарантом мирного соглашения, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

8:12

🔴Над регионами России ночью уничтожили 83 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

Над Брянской областью сбили 64 БПЛА, над Калужской — девять, над Смоленской — пять, над Московской — два (в том числе один, летевший на Москву), над Крымом — два, над Тверской областью — один.

8:08

Владимир Зеленский заявил, что надеется на встречу с Дональдом Трампом.

8:07

В Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Возможно понижение скорости мобильного интернета», — предупредил он.

8:03

Гарантии безопасности для Украины должны предусматривать создание возглавляемых Европой многонациональных сил, говорится в совместном заявлении лидеров 10 европейских государств и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

8:02

«Коалиция желающих» завершила формирование планов по размещению воинских контингентов на территории Украины в случае прекращения огня, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

8:01

Временных сроков по достижению договоренности о гарантиях безопасности для Украины нет, заявил Дональд Трамп.

«У нас нет ограничений по времени», — подчеркнул он.

8:00

Сегодня 1392-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

