Над регионами России сбили 83 БПЛА. Военная операция, день 1392-й

8:12

🔴Над регионами России ночью уничтожили 83 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

Над Брянской областью сбили 64 БПЛА, над Калужской — девять, над Смоленской — пять, над Московской — два (в том числе один, летевший на Москву), над Крымом — два, над Тверской областью — один.