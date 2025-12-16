Над регионами России сбили 83 БПЛА. Военная операция, день 1392-й

В контролируемой властями Украины части Запорожской области произошли взрывы, сообщил глава подчиняющейся Киеву областной администрации Иван Федоров своем Telegram-канале.
Коррупционный скандал на Украине и удары по энергетике могут вынудить Владимира Зеленского подписать предлагаемый Дональдом Трампом мирный план, пишет газета The Washington Post.
Расчет ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, расчет ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Восток» «разобрал» опорный пункт противника в районе Гуляйполя в Запорожской области, добавило ведомство.
БПЛА уничтожен над Киришским районом Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
В Киевском районе Донецка в результате атаки БПЛА пострадала женщина 1943 года рождения, повреждено остекление многоквартирных домов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
🔴Силы ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Мах.
Расчет РСЗО «Град» 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» уничтожил укрепленные позиции и инженерные сооружения ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
CША намерены прийти к РФ с «максимально сильным пакетом предложением» по Украине как можно скорее, пишет Axios со ссылкой на источник.
Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности для Украины разрабатываются так, чтобы не допустить повторения конфликта.
«Мы работаем над такими гарантиями безопасности, чтобы война не началась», — подчеркнул он.
🔴ЕС хочет продолжать оказывать Украине постоянную и существенную поддержку в наращивании армии, численность которой в мирное время должна оставаться на уровне 800 тысяч человек.
Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.
«Думаю, мы добились значительного прогресса в отношении России и Украины», — отметил он.
⚡США потребовали от Украины территориальных уступок в обмен на то, чтобы выступить гарантом мирного соглашения, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
🔴Над регионами России ночью уничтожили 83 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
Над Брянской областью сбили 64 БПЛА, над Калужской — девять, над Смоленской — пять, над Московской — два (в том числе один, летевший на Москву), над Крымом — два, над Тверской областью — один.
В Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
«Возможно понижение скорости мобильного интернета», — предупредил он.
❗Гарантии безопасности для Украины должны предусматривать создание возглавляемых Европой многонациональных сил, говорится в совместном заявлении лидеров 10 европейских государств и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
«Коалиция желающих» завершила формирование планов по размещению воинских контингентов на территории Украины в случае прекращения огня, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.
⚡Временных сроков по достижению договоренности о гарантиях безопасности для Украины нет, заявил Дональд Трамп.
«У нас нет ограничений по времени», — подчеркнул он.