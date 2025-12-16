Мама фигуристки Костылевой заявила, что Плющенко подло и низко врет

Ирина Костылева, мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой, отреагировала на слова Евгения Плющенко о том, что Костылева-старшая на шоу в Минске провоцировала его и кричала под дверью раздевалки, передает Sport24.

«Что касается репетиции шоу в Минске. Я не могу представить, что или кто заставляет олимпийского чемпиона, состоявшегося и богатейшего мужика, лгать. Причем так подло и низко! Про то, что я влазила в тренировки. Это абсурд», — сказала Ирина Костылева.

13-14 декабря в Минске прошло шоу Плющенко «Спящая красавица», в котором приняла участие Костылева.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

27 ноября Ирина Костылева сообщила о выселении с территории академии «Ангелы Плющенко».

Ранее сообщалось о том, что родителей Костылевой выселяют с территории академии Плющенко.