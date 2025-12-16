На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России назвали самую популярную рыбу

ВАРПЭ: селедка возглавила рейтинг любимой рыбы россиян
Andrey Turusov/Russian Look/Global Look Press

Самой популярной рыбой у россиян является селедка, на втором месте — лососевые, а замыкают пятерку треска, скумбрия и минтай. Об этом в интервью РИА Новости сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Он отметил, что потребление рыбы и продукции из нее в России выше, чем во многих странах мира, однако пока не достигло рекомендуемых Минздравом норм. По словам Зверева, поручение президента России Владимира Путина о повышении уровня потребления рыбы является сложной задачей: россияне и так знают о пользе продукта, поэтому важен переход к более активному потреблению.

Глава ВАРПЭ добавил, что по методологии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Россия входит в двадцатку стран с самым высоким потреблением рыбы. При этом в ряде стран показатели выше из-за географических особенностей. Зверев пояснил, что некорректно сравнивать Россию с Исландией, где 70% населения проживает в Рейкьявике, или с Республикой Корея и Японией, где большая часть населения сосредоточена в крупных прибрежных агломерациях и расстояния между портами минимальны, что способствует более высокому потреблению рыбы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян.

