Россия всерьез настроена нормализовать отношения с Грузией и надеется, что Тбилиси не станет «разменной монетой» в «антироссийских играх». Об этом РИА Новости сообщил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин.

«Россия всерьез настроена на нормализацию отношений с Грузией. Главное, чтобы Грузия не становилась «разменной монетой» в антироссийских играх», — подчеркнул он.

По словам представителя российского МИД, Россия стремится «к стабильным отношениям» с Грузией, так как Тбилиси «демонстрирует здоровый прагматизм и тенденцию к многовекторности во внешних делах». Например, Грузия не стала принимать санкции или открывать «второй фронт» против России, отметил Калугин.

Также он подчеркнул, что за последние несколько лет Грузия и Россия «немалого достигли в экономике», а также у стран есть «активные связи, которые приносят осязаемую выгоду».

Отметим, что 28 декабря 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о заморозке переговоров о членстве Грузии в Евросоюзе до 2028 года. Спустя год после этого Каладзе отметил, что Грузия значительно укрепила свой суверенитет и «показала всему миру, что грузинскому государству не следует грозить пальчиком».

