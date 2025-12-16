На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«На лобовом – кровь»: сахалинцы сняли на видео последствия ДТП с Toyota Crown

На Сахалине мужчина запачкал кровью лобовое стекло Toyota Crown в момент ДТП
true
true
true

В Анивском районе Сахалинской области мужчина попал под колеса Toyota Crown. Об этом сообщает Telegram-канал «Сахалин – Точка отсчета».

«Люди скопились. Человек лежал и не шевелился, на лобовом — кровь», — рассказали сахалинцы.

Местные жители запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на место ДТП прибили экстренные службы города. Далее заметно, что Toyota Crown получила повреждения. По данным канала, иномарка сбила сахалинца днем 16 декабря на въезде в село Воскресенское. В результате произошедшего мужчина получил травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего.

До этого в центре Ярославля автомобили с людьми разбились в серьезном ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль врезается в Lada Granta на перекрестке, от удара машины отбрасывает, а их детали разлетаются по проезжей части. По данным канала, в результате произошедшего 21-летняя пассажирка Lada Granta получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Курганской области машина с ребенком разбилась в ДТП.

