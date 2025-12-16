«На лобовом – кровь»: сахалинцы сняли на видео последствия ДТП с Toyota Crown

В Анивском районе Сахалинской области мужчина попал под колеса Toyota Crown. Об этом сообщает Telegram-канал «Сахалин – Точка отсчета».

«Люди скопились. Человек лежал и не шевелился, на лобовом — кровь», — рассказали сахалинцы.

Местные жители запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на место ДТП прибили экстренные службы города. Далее заметно, что Toyota Crown получила повреждения. По данным канала, иномарка сбила сахалинца днем 16 декабря на въезде в село Воскресенское. В результате произошедшего мужчина получил травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего.

