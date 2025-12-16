Санкции, введенные с целью ослабления России, привели к негативным последствиям для экономик западных стран. Об этом вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил в комментарии газете Corriere della Sera.

По его словам, за почти четыре года конфликта и после принятия 19 пакетов ограничительных мер именно западные экономики оказались в сложном положении, а для итальянских семей это выразилось, в частности, в росте счетов за электроэнергию.

Сальвини также призвал проявлять осторожность на фоне усиливающейся милитаризации Европы, которая, по его оценке, происходит из-за преувеличенной угрозы со стороны Москвы. Он выразил мнение, что попытки давления на Россию обречены на неудачу, напомнив, что подобные цели не были достигнуты даже в ходе военных кампаний прошлого, и усомнился, что это удастся нынешним европейским лидерам.

Президент России Владимир Путин заявлял, что против российских физических и юридических лиц введено 28 595 санкций, что превышает совокупное число ограничений против всех других стран. По его словам, такие меры являются инструментом системного стратегического давления, и даже в случае их ослабления конкуренты будут искать новые способы давления на Москву.

Ранее в США раскрыли потери американского бизнеса от западных санкций против России.