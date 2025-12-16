В Китае сообщили о неожиданном подарке США, который может получить Россия

Россия может получить неожиданный подарок от США в виде распада НАТО. Об этом говорится в статье китайского издания Baijiahao, которую перевели журналисты «АБН24».

Обозреватели обратили внимание, что в отношениях США и Европы произошел сильный раскол. Они напомнили, что в американском Конгрессе начали рассматривать законопроект о выходе Соединенных Штатов из НАТО и прекращении финансирования альянса. Кроме того, Вашингтон представил обновленную Стратегию национальной безопасности, в которой содержится критика европейских стран и допускается восстановление отношений с Россией.

По мнению китайских журналистов, для Москвы сейчас складывается уникальная ситуация, так как в случае выхода США из НАТО Европа вряд ли сможет удержать альянс на плаву.

«С точки зрения России, это, несомненно, неожиданно хорошие новости. Распад НАТО и выход из состава альянса Соединенных Штатов — это именно то, чего хочет Москва», — резюмировали авторы статьи.

Законопроект о выходе США из НАТО внес на рассмотрение палаты представителей конгрессмен-республиканец Томас Масси. По его мнению, Североатлантический альянс является пережитком холодной войны. Масси напомнил, что НАТО был создан для противодействия СССР, который распался более 30 лет назад. При этом участие в альянсе стоило американским гражданам триллионы долларов и продолжает создавать риски вовлечения страны в иностранные конфликты, добавил он.

