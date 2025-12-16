Москвичей предупредили о ледяном дожде во вторник

Леус: во вторник 16 декабря в Москве ожидается потепление и ледяной дождь

Мокрый снег, гололедица, температура до +3 °C градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, погоду в столичном регионе будет формировать надвигающийся с запада теплый атмосферный фронт. Леус также предупредил, что в середине дня в Москве возможны гололедица и ледяные дожди.

«Максимальная температура воздуха к вечеру в Москве составит +1°C — +3°C , а по области ожидается от 0 до +4°C градусов тепла,» — уточнил метеоролог.

Леус отметил, что такая погода в Москве на 5-6 градусов выше климатической нормы этих дней декабря.

Накануне синоптик, военный метеоролог Александр Ильин рассказал, что к Новому году большая часть территории Европейской России будет в снегу, за исключением Южного федерального и Северо-Кавказского округа. В столичном регионе будет относительно тепло, но также с устойчивым снежным покровом, а самые сильные морозы прогнозируются в Якутии.

