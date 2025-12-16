Стало известно о планах США сделать России сильное предложение по Украине

Axios: США хотят как можно скорее прийти к РФ с сильным предложением по Украине

США планируют прийти к России с сильным пакетом предложений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Миссия состоит в том, чтобы разработать максимально сильный пакет предложений, чтобы мы могли вернуться к России с чем-то, что позволит завершить этот процесс», — сказал собеседник издания.

По его словам, США хотят как можно скорее предоставить президенту России Владимиру Путину этот пакет предложений.

15 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к серьезному миру на Украине без каких-либо уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек. При этом он добавил, что говорить о каких-либо сроках окончания конфликта, например, к католическому Рождеству, является самым неблагодарным делом.

До этого Песков также сообщал, что Россия пока не получала новую информацию от США о результатах переговоров с Украиной по урегулированию конфликта. Вашингтон продолжает работать с Киевом, отметил он.

Ранее на Западе сравнили с «бродячим цирком» переговоры по Украине без России.