Дептранс Москвы спрогнозировал заторы на МКАД 16 декабря

Дептранс Москвы спрогнозировал на ТТК и МКАД вечером 16 декабря

В российской столице вечером 16 декабря возможны затруднения движения на ТТК и МКАД. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы.

«К вечеру ожидаются локальные затруднения в центре, на ТТК и МКАД. Рекомендуем планировать маршрут заранее, — сообщает канал.

В ведомстве автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

До этого электропарконы ЦОДД зафиксировали в Москве более 65 тыс. нарушений с начала года.

Чаще всего электропарконы фиксируют такие нарушения, как превышение скорости, проезд по обочине, остановку на направляющих островках, парковку в неположенных местах, остановку в зоне действия запрещающих знаков.

Электропарконы помогают водителям на дороге: в каждой машине есть буксировочный трос, аптечка, пусковое устройство, конусы, домкрат, огнетушители и бланки европротокола.

