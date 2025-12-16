Балет, кино, «Гардемарины»: Светлане Дружининой 90 лет

Народная артистка России Светлана Дружинина родилась 16 декабря 1935 года в Москве. Отец был простым шофером, после начала Великой Отечественной войны ушел на фронт и вскоре пропал без вести. Мать работала воспитательницей в детском саду.

Путь в кинематограф был долгим и тернистым. В 11 лет Дружинина поступила в цирковое училище, но по настоянию матери бросила учебу и вскоре поступила в хореографическое училище при Большом театре. Вместе с ней занимались Марис Лиепа и Наталия Касаткина. Увы, дальнейшая танцевальная карьера не сложилась из-за серьезной травмы руки, полученной сразу после выпуска. Из балета пришлось уйти. В качестве утешения ей позволили вести выпускной концерт из зала им. Чайковского. Трансляцию увидел режиссер Самсон Самсонов, который поручил ассистентам отыскать девушку и после проб утвердил ее в роли Сони Божко в фильме «За витриной универмага». Этот момент стал поворотным в ее жизни.

По окончании съемок Дружинина поступила во ВГИК на актерский факультет. Карьера на этом поприще оказалась успешной: многие зрители и сейчас помнят ее ранние роли в фильмах «Дело было в Пенькове», «Девчата», «На семи ветрах» и других. Помимо актерского образования Светлана окончила в том же ВГИКе режиссерский факультет. После выпуска в возрасте 35 лет ее пригласили работать на «Мосфильм».

Ее имя стало известно всей стране после выхода на экраны мини-сериала «Гардемарины, вперед!» (1987 год), главные роли в котором исполнили Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов, Владимир Шевельков, Татьяна Лютаева и Михаил Боярский. Продолжение последовало в виде полнометражных фильмов «Виват, гардемарины!» (1991 год) и «Гардемарины 3» (1992 год). После долгого перерыва в 2023 году в прокат вышли две новые части: «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война».

Звание Народной артистки России было присвоено ей в 2001 году с формулировкой «За большие заслуги в области искусств».

С 1958 года Светлана Дружинина состоит в браке с кинооператором Анатолием Мукасеем, своим однокурсником по ВГИКу. У них двое сыновей. Старший сын, Анатолий, погиб в возрасте 28 лет, его супруга также скончалась. Светлана Дружинина и ее муж взяли на себя заботу о внуке. Младший сын пары, Михаил Мукасей, стал кинооператором и продюсером.