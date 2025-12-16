Опухоль, простатит, защемление нерва. Что может скрываться за частыми циститами

Зима – период низких температур и обострения цистита. Холод и общее снижение иммунитета создают идеальную среду для развития инфекции, но иногда под маской цистита могут скрываться совершенно другие патологии. При этом некоторые пациенты могут годами лечить цистит, которого на самом деле у них нет. Подробнее о том, у каких болезней могут быть симптомы, похожие на воспаление мочевого пузыря, может ли теплая ванна привести к патологии почек и существуют ли методы самостоятельной скорой помощи при остром цистите, рассказал в интервью «Газете.Ru» врач-уролог высшей категории Сергей Королев.

Причины развития цистита

— Цистит – воспаление мочевого пузыря. Почему оно возникает?

— В основном цистит возникает на фоне каких-то внешних воздействий, причем чаще его диагностируют у женщин. Около 60% женщин старше подросткового возраста хоть раз сталкивались с такими симптомами, у мужчин они встречаются в 8 раз реже. Это связано с особенностями анатомии, в том числе с большей шириной и меньшей длиной женского мочеиспускательного канала. Соответственно, у инфекции больше шансов добраться до мочевого пузыря.

— Какие бактерии чаще вызывают воспаление? Могут ли цистит вызвать вирусы или грибки?

— В большинстве случаев к развитию острого цистита приводит жизнедеятельность бактерий: кишечной палочки (Еschеrichia coli) в 70–95% случаев, реже стафилококка (Staphylococcus spp.), клебсиеллы (Klеbsiеlla pnеumoniaе) или протеи (Protеus mirabilis). Они активно размножаются, что и приводит к воспалению мочевого пузыря. В итоге человек жалуется на такие симптомы, как учащенное мочеиспускание малыми порциями, боли над лоном вне мочеиспускания, жжение и зуд, которые могут усиливаться при походе в туалет.

Но цистит могут вызвать и грибки — часто такое воспаление возникает у людей с ослабленным иммунитетом или при сопутствующей патологии, например — такой, как сахарный диабет. Вирусный цистит тоже встречается, но редко. Обычно воспаление вызывают именно бактерии. Хотя вирус герпеса может вызывать симптомы, похожие на цистит, но это будет герпетический уретрит – воспаление уретры, вызванное вирусом простого герпеса.

close Заведующий урологическим отделением НКЦ №2 Российского научного центра хирургии им. Б.В. Петровского, врач-уролог высшей категории Сергей Королев Из личного архива

— Кишечная палочка изначально есть в мочевом пузыре?

— В нормальном состоянии мочеиспускательный канал остается стерильным, так как иммунная система активно противостоит микроорганизмам, попадающим в мочеиспускательный канал.

Предрасполагающими факторами для развития цистита являются переохлаждение, плохая гигиена, нарушение уродинамики, в том числе затрудненное или неполное опорожнение мочевого пузыря и другие.

— Бывает такое, что возникает цистит даже после защищенного полового акта, с чем это может быть связано?

— Причин может быть несколько. При интенсивных или длительных актах слизистая может быть травмирована, или имеет место недостаточная гигиена половых органов обоих партнеров, или свою лепту внесло использование контрацептивов с раздражающими компонентами.

Но причина всегда – бактерии, а все вышеперечисленное – предрасполагающие факторы. На коже любого человека, даже очень чистоплотного, обитает множество кишечных палочек. Однако их количество недостаточно для развития воспаления. Но если эти бактерии попадают на ослабленную среду, например, из-за аллергии на презерватив, то риск воспаления значительно возрастает.

— Как холод влияет на риски развития воспаления?

— Переохлаждение не может вызвать цистит напрямую, но может спровоцировать его. Из-за переохлаждения сжимаются сосуды, ухудшается кровоток, усиливается инфекционный процесс.

— Зависит ли риск возникновения цистита от возраста? Например, может ли менопауза спровоцировать частый рецидив цистита?

— Нельзя сказать, что в определенной возрастной группе циститы возникают чаще. Полно и молодых, и взрослых, которые обращаются с этой проблемой. Особенно много тех, кто часто меняет половых партнеров, или тех, чей партнер страдает хроническим простатитом. Передача бактерий происходит во время незащищенного полового акта, уретра у женщины находится близко к влагалищу, и микробы легко попадают в нее. Бывает даже такое, что приходится проводить операцию по переносу уретры, но она показана в редких случаях, только когда она находится слишком близко к влагалищу.

Какие болезни могут напоминать цистит

— Получается, цистит не может возникнуть без инфекции?

— Может. Например, у некоторых пациентов симптомы, похожие на цистит, могут быть вызваны психосоматикой. Иногда проблему может решить только психиатр. Сначала пациент, чаще женщина, проходит полное обследование. Анализы и исследования не выявляют никаких патологий. Это состояние называется цистологией — боль в мочевом пузыре без воспалительных изменений. В таком случае проблема, скорее всего, связана с психическим состоянием пациента. Иногда причина боли — повреждение нерва в области мочевого пузыря. В этих случаях лечением занимается либо психиатр, либо невролог.

— Какие еще болезни, кроме повреждения нерва, могут скрываться за симптомами цистита?

— Опухоли могут давать симптомы, похожие на цистит. Именно поэтому мы рекомендуем делать УЗИ при цистите, особенно при повторном цистите. Например, если он возник второй раз в течение полугода, лучше сделать УЗИ и по показанию врача цистоскопию.

Обычно рак мочевого пузыря развивается бессимптомно, но иногда первым проявлением становятся признаки цистита. Однако так бывает не всегда: иногда в моче появляется кровь, что тоже вызывает беспокойство. Порой возникают легкие симптомы цистита — дискомфорт, неприятные ощущения. Кажется, можно просто принять таблетку, и все пройдет. Но это неверный подход. В любом случае нужно пройти обследование.

— Очень часто женщины жалуются на часто возникающий цистит, когда воспаление происходит несколько раз за полгода. Может ли это говорить о каких-то патологиях в мочеполовой системе?

— Конечно, в этом случае женщину обязательно должен посмотреть гинеколог, потому что очень часто обострение цистита случается на фоне гинекологических болезней, например дисбактериоза влагалища или молочницы.

— А если частый цистит возникает у мужчин?

— Все же у мужчин чаще возникает именно простатит. Симптомы очень схожи: это учащенное, затрудненное болезненное мочеиспускание небольшими порциями, ноющие, тупые боли в промежности. Простата — небольшой орган, расположенный под мочевым пузырем у мужчин, и она берет на себя первый удар при попадании инфекции в уретру.

— Частые рецидивы цистита могут привести к развитию каких-то патологий, например развитию рака?

— С раком обычно хронический цистит не связан, тем не менее иногда он переходит в так называемый интерстициальный цистит. Еще его называют синдромом болезненного мочевого пузыря, это хроническое воспаление стенок мочевого пузыря, не связанное с бактериальной инфекцией. Заболевание поражает ткани пузыря, разрушая защитный слой слизистой, из-за чего моча начинает раздражать нервные окончания. Но это лечится: мы просто удаляем лазером эту патологически измененную слизистую, после этого женщина (гораздо реже мужчина) живет нормальной жизнью.

При своевременном лечении цистит редко вызывает осложнения, например воспаление почек, могут образоваться спайки или дисфункция мочевыделительной системы. Но честно, редко кто до такого дотягивает, ведь даже легкий цистит сильно отражается на качестве жизни, редко кто не пытается его лечить.

Как лечить цистит

— Для лечения цистита женщина идет в аптеку и покупает препараты, которые ей посоветовал фармацевт. Обычно этого достаточно, но иногда антибиотики не помогают, и часто возникает рецидив. Как в таких случаях врачи лечат пациентов?

— Уролог должен установить причину частого рецидива цистита. Антибактериальное лечение при хроническом цистите проводится только после посева мочи, выявления возбудителя инфекции и его чувствительности или нечувствительности к антибиотикам. Как правило, этого хватает для того, чтобы с первого раза подобрать препараты.

Мы уже говорили о том, что иногда похожие симптомы вызывают совсем другие заболевания, тогда и антибиотики могут не помочь. Иногда женщины жалуются на цистит, но анализы не показывают воспаления. В таких случаях мы направляем их к неврологу. Врач находит ущемление нерва в области мочевого пузыря, и лечение становится совсем другим. Обычно такие женщины долго страдают, безуспешно пытаясь вылечить несуществующий цистит, хотя проблема была в нерве.

В некоторых случаях проводят инстилляцию мочевого пузыря. Это метод местного лечения, при котором лекарственные растворы доставляются непосредственно к слизистой оболочке органа. Это позволяет восстановить поврежденную слизистую оболочку мочевого пузыря.

— А что делать пациенту при остром приступе цистита? Если он не может сразу обратиться к врачу, есть ли какие-то методы самостоятельной скорой помощи?

— Он может принять спазмолитики и теплую ванну или можно положить бутылку с теплой водой между ног. Это поможет облегчить симптомы, но после того, как стало легче, лучше сразу обратиться к врачу и сдать анализы.

— Считается, что теплая ванна, наоборот, может спровоцировать поднятие инфекции до почек и развитие их воспаления. Это не так?

— Нет, это миф. Чтобы так произошло, нужно очень долго сидеть в глубокой ванне с очень горячей водой.

Почки соединены с мочевым пузырем с помощью мочеточника. Это трубка с мышцами внутри, которая обеспечивает движение мочи. Мочеточники работают благодаря перистальтике — ритмичным сокращениям, которые направляют мочу из почек в мочевой пузырь. Чтобы развилось воспаление, зараженная моча должна попасть из мочевого пузыря обратно в почки, теплая ванна не может спровоцировать такой заброс.

— Еще многие советуют пить специальные чаи, клюквенный сок, отказаться от алкоголя и кофе. Якобы все эти методы помогают в борьбе с циститом. Это так?

— Вообще большинство народных методов все же не работают. Да, нужно больше пить, но если вы будете пить вместо обычной воды какой-нибудь травяной чай или клюквенный сок, чуда не произойдет.

Считается, что острая пища может спровоцировать цистит. Но, с другой стороны, у нас нет каких-то достоверных данных о том, что в странах, где предпочитают острую пищу, цистит более распространен, чем в странах, где острое часто не употребляют. Алкоголь, как и переохлаждение, плохая гигиена, анатомические особенности, могут стать провоцирующим фактором цистита. Это факт, остальное я бы поставил под сомнение.

И в целом не стоит прибегать к народным методам, в лучшем случае ничего не изменится, в худшем – состояние ухудшится. Не нужно пытаться справиться с проблемой самостоятельно, если вы страдаете от частого цистита, лучше обратиться к врачу.