В Самаре хозяйка продала квартиру по «схеме Долиной» и не смогла вернуть ее через суд

Baza: в Самаре пенсионерка обманула женщину по схеме Долиной и призналась в этом

Жительница Самары обманула покупательницу квартиры по «схеме Долиной». Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, пожилая женщина выставила на продажу свою недвижимость за 3,1 миллиона рублей. Когда покупательница решилась на сделку, она стала расспрашивать пенсионерку о дальнейших планах.

Как рассказала женщина, полученные деньги она отправит сыну, чтобы тот смог купить себе машину. Сама пенсионерка якобы планировала переехать в частный дом. При этом покупательница поинтересовалась, как женщина будет убирать снег там зимой. В ответ пенсионерка заявила, что любит физическую активность.

Позже хозяйка квартиры заявила, что стала жертвой мошенников и не планирует расставаться с недвижимостью.

«Когда начались судебные разбирательства, пенсионерка по-честному созналась в своем мини-спектакле при продаже квартиры. И суд встал на сторону покупательницы», – сообщается в публикации.

При этом оппонентка решила обжаловать решение.

