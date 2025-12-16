На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп сообщил о недавнем разговоре с Путиным

Президент США Трамп рассказал о беседах с Путиным и Зеленским
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами сообщил, что недавно провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишут «Известия».

Отвечая на вопрос представителей СМИ, Трамп подтвердил сам факт беседы, не раскрыв ее содержание. Он также рассказал, что у него состоялся продолжительный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам американского лидера, обсуждение было долгим, при этом он отметил, что ситуация, по его оценке, развивается в позитивном ключе, хотя подобные оценки звучат уже не впервые. Подробности переговоров с Путиным и Зеленским Трамп не привел.

В ночь на 3 декабря в Кремле прошли переговоры Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. По итогам встречи Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее делегации Украины и США приступили ко второму раунду переговоров по соглашению Трампа.

