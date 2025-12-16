Уральских блогеров заподозрили в сотрудничестве с нежелательными структурами

В отношении екатеринбургских блогеров Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова (признан в РФ иностранным агентом) возбуждено уголовное дело об организации деятельности нежелательной организации. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

По данным правоохранительных органов, фигурантов подозревают в получении и использовании грантов от иностранных организаций, которые признаны нежелательными на территории России.

Источник агентства уточнил, что основанием для них стали материалы уголовных дел, возбужденных по части 3 статьи 284.1 УК РФ. По версии следствия, речь идет о финансировании со стороны Норвежского Хельсинкского комитета и Национального фонда в поддержку демократии, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

В деле указано, что средства осваивались под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы. В рамках расследования у блогеров прошли обыски.

До этого блогера Никиту Ефремова осудили за донаты ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). По данным СМИ, общая сумма донатов составила семь тысяч рублей. В суде Ефремов заявил, что «все осознал и признает ошибки», а также «уже перечислил 150 тысяч рублей на нужды российской армии» и пообещал «делать такие пожертвования регулярно».

Ранее православную церковь в шведском городе Вестерос заподозрили в шпионаже за стратегически важным аэропортом и энергокомпаниями.