На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Уральских блогеров заподозрили в сотрудничестве с нежелательными структурами

ТАСС: блогеров на Урале заподозрили в организации деятельности нежелательных НКО
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

В отношении екатеринбургских блогеров Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова (признан в РФ иностранным агентом) возбуждено уголовное дело об организации деятельности нежелательной организации. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

По данным правоохранительных органов, фигурантов подозревают в получении и использовании грантов от иностранных организаций, которые признаны нежелательными на территории России.

Источник агентства уточнил, что основанием для них стали материалы уголовных дел, возбужденных по части 3 статьи 284.1 УК РФ. По версии следствия, речь идет о финансировании со стороны Норвежского Хельсинкского комитета и Национального фонда в поддержку демократии, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

В деле указано, что средства осваивались под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы. В рамках расследования у блогеров прошли обыски.

До этого блогера Никиту Ефремова осудили за донаты ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). По данным СМИ, общая сумма донатов составила семь тысяч рублей. В суде Ефремов заявил, что «все осознал и признает ошибки», а также «уже перечислил 150 тысяч рублей на нужды российской армии» и пообещал «делать такие пожертвования регулярно».

Ранее православную церковь в шведском городе Вестерос заподозрили в шпионаже за стратегически важным аэропортом и энергокомпаниями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами