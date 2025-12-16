Уволенного депутата-прогульщика Госдумы Напсо объявили в федеральный розыск

МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо, которого ранее лишили мандата. Соответствующая карточка появилась в базе розыска МВД РФ.

В ведомстве указали, что Напсо разыскивается по уголовной статье, однако конкретная квалификация дела в базе не раскрывается.

Претензии к Напсо возникли еще в 2023 году: сообщалось, что его собираются исключить из комитета по госстроительству и законодательству, где он был первым заместителем председателя, с перспективой лишения мандата.

В апреле Госдума единогласно приняла решение о досрочном прекращении полномочий Напсо. Комиссия по регламенту установила, что парламентарий суммарно отсутствовал в нижней палате около двух лет, при этом более 200 дней — без уважительных причин. В мае Верховный суд РФ отказался удовлетворить иск Напсо, в котором он требовал отменить постановление о лишении его депутатских полномочий.

В октябре Центральный районный суд Сочи передал в собственность государства около 60 объектов недвижимости, которые, по мнению надзорного ведомства, принадлежат Напсо или его близким.

Согласно материалам суда, Напсо, оставаясь депутатом, продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, оформляя активы на номинальных владельцев.

