На видео попало, как Lada с ярославцами внутри разбилась в серьезном ДТП

В Ярославле на видео сняли, как автомобили разлетелись в жестком ДТП
true
true
true

В центре Ярославля автомобили с людьми разбились в серьезном ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Ярославль онлайн».

«25-летний водитель «Лады Приоры» ехал по проспекту Октября в сторону Красной площади. На пересечении с Республиканской улицей он врезался в «Ладу Гранту». Суд избрал водителю «Приоры» меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль врезается в Lada Granta на перекрестке, от удара машины отбрасывает, а их детали разлетаются по проезжей части. По данным канала, в результате произошедшего 21-летняя пассажирка Lada Granta получила травмы, несовместимые с жизнью.

До того в центре Белгорода автомобиль с людьми врезался в столб. На кадрах видно, как машина на большой скорости врезается в столб, от удара транспорт отлетает и начинает дымиться.

Ранее в Курганской области машина с ребенком разбилась в ДТП.

