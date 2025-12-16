Названы 5 самых популярных автомобилей для параллельного ввоза в Россию

Автоэксперт Целиков перечислил 5 популярных авто для параллельного ввоза в Россию

Самой популярной моделью альтернативного импорта с января 2022-го по ноябрь 2025 года стал кроссовер Geely Monjaro сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Самой популярной моделью альтернативного импорта за эти годы стал Geely Monjaro. В обход дистрибьютера ввезли почти 41 тысячу автомобилей этой модели», — сообщил эксперт.

На втором месте Lixiang L7 (19,6 тыс. ед). Далее идут две модели Toyota: Camry (19,3 тыс. ед) и RAV4 (18,8 тыс. ед.). Завершает топ-5 Lixiang L9 (14,4 тыс. ед.).

Всего за 4 года по альтернативному импорту в Россию было ввезено 600 тыс. легковых автомобилей.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

