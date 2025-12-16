Мерц прокомментировал сроки заморозки российских активов в Европе

Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским прокомментировал сроки заморозки российских активов в Европе. Пресс-конференцию транслировал сайт правительства ФРГ.

«Российские активы в Европе будут заморожены и иммобилизованы надолго», — подчеркнул Мерц.

Он добавил, что соответствующее решение было принято на прошлой неделе.

16 декабря Европейские лидеры по итогам переговоров в Берлине опубликовали совместное заявление с гарантиями безопасности для Украины. В документе есть пункт об инвестициях «в будущее процветание Украины», включая выделение значительных средств на восстановление страны и компенсацию ущерба со стороны России за счет замороженных активов. Европейские лидеры решительно поддержали вступление Украины в ЕС.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пример ситуации с замороженными активами России показывает генетическую тягу многих европейцев к воровству.

Министр обратил внимание, что активы Ирана тоже частично заморожены, так же, как активы Венесуэлы и многих других стран.

Ранее ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов России.