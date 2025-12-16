В Госдуме назвали последствия сбора биометрии у иностранцев на границе РФ

Сбор биометрии у иностранцев на российской границе упростит контроль, повысит безопасность пассажиров и сделает путешествие более предсказуемым. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов. Он допустил, что также в России может быть внедрена мобильная биометрия через приложения.

1 декабря 2025 года начался новый этап эксперимента по сбору биометрических данных у приезжающих в Россию из-за рубежа.

«Введение биометрической регистрации — это техническое обновление, а не барьер. Подобные процедуры давно стали нормой во многих странах, и иностранные туристы привыкли к таким требованиям. При грамотной работе пунктов сбора биометрии и удобной цифровой системе предварительной регистрации повысится не только безопасность, но также упростится и контроль на границе, что создаст условия для более комфортного и предсказуемого путешествия. В перспективе это даст толчок к росту турпотока», — отметил Кривоносов.

По его словам, кроме того, на государственном уровне обсуждаются вопросы внедрения мобильной биометрии. Уже есть наработки и представление о функционале специализированного приложения, сказал Кривоносов. Предполагается, что после предоставления своих биометрических данных в специализированный сервис иностранным туристам будут доступны проезд на железнодорожном и авиационном транспорте, заселение в средства размещения, получение российских банковских и сим-карт, уточнил депутат.

По его мнению, биометрия не создаст дополнительных преград для иностранцев — это международный стандарт. Туристы часто сталкиваются с предоставлением своих биометрических данных при оформлении виз и пересечении границ, в аэропортах при прохождении автоматизированных систем паспортного контроля и отелях в ряде других стран, пояснил Кривоносов. По его словам, для большинства это уже привычная часть путешествия, и важно, что процедура занимает считанные минуты — это избавляет туриста от лишних бюрократических шагов.

Кривоносов сказал, что биометрические данные иностранцев собирают Китай, ОАЭ, Южная Корея, Япония, страны Евросоюза, США и другие государства.

Данные меры признаны эффективными, они помогают усилить безопасность, ускорить идентификацию, сократить очереди и снизить вероятность ошибочных решений на границе, подчеркнул Кривоносов.

Он добавил, что биометрические базы защищаются по самым высоким стандартам информационной безопасности, поскольку речь идет о критически важной инфраструктуре государства. По словам депутата, используются: многослойная система шифрования, закрытые контуры хранения, отсутствие прямого внешнего доступа, распределенная архитектура данных.

«Теоретически взлом любой цифровой системы невозможен исключить на 100%, но вероятность минимальна — уровень защиты таких баз значительно выше, чем у обычных коммерческих сервисов. Кроме того, биометрическая информация не хранится «в открытом виде» — это математические модели, которые невозможно использовать напрямую. В случае утечки использовать такие данные будет крайне сложно: из математической модели невозможно «восстановить» отпечаток пальца или лицо», — заключил Кривоносов.

По его словам, плюс ко всему биометрия применяется только в рамках пограничного контроля — это не данные банковских карт и не персональные цифровые кошельки.

Ранее сообщалось, что в Госдуме ожидают резкого притока китайцев в Россию.