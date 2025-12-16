Туристов из РФ стали задерживать в Таиланде из-за ситуации с Камбоджей

SHOT: в Таиланде туристов из РФ задержали, приняв их за шпионов Камбоджи

Путешественники из России не смогли отдохнуть в Таиланде из-за того, что их не пропустили на границе. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, пара устроила себе тур по Азии, после Филиппин они направились в Таиланд. В беседе с сотрудниками паспортного контроля они рассказали, что приехали на девять дней, у них забронировано и оплачено жилье.

«Пограничники полистали паспорта туристов и отказали во въезде», — сообщается в публикации.

Как полагают россияне, несмотря на отсутствие штампа Камбоджи, специалистам могло не понравиться то, что у путешественников много виз других стран.

В результате туристы попали в спецприемник и провели там пять дней. Все это время с путешественниками обращались грубо. Пара отправилась на Филиппины.

При этом в спецприемнике они познакомились с другими россиянами, которым отказали по тем же причинам. Всего, по данным SHOT, подобные проблемы наблюдаются у 900 туристов из разных стран.

Ранее Таиланд ужесточил паспортный контроль в международных аэропортах.