Лыжники, фигуристы, но не хоккеисты: кто из России сможет выступить на Олимпийских играх

Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева вслед за нейтральным статусом и правом выступления на этапах Кубка мира получили и путевки на Олимпийские игры. «Газета.Ru» рассказывает, кто из российских спортсменов во всех видах спорта имеет олимпийские лицензии.

Лыжные гонки

В начале декабря Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию России и постановил, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) должна допустить до соревнований спортсменов, соответствующих критериям допуска в нейтральном статусе.

Первыми эти статусы получили Савелий Коростелев у мужчин и Дарья Непряева у женщин. Оба выступили на этапе Кубка мира в Давосе. Сами выступления вряд ли можно назвать удачными – Коростелев финишировал на 25-м месте в «разделке» на 10 км, а Непряева финишировала в аналогичном виде у женщин 20-й. Эти результаты позволили спортсменам выполнить олимпийский норматив и получить лицензию на участие в соревнованиях в Милане — 2026.

Таким образом, Коростелев и Непряева уже получили право выступить на Олимпийских играх в гонках с раздельным стартом, к которым относятся классическая «разделка», скиатлон и марафон. При этом у них остается возможность попасть в масс-старты и спринт.

Фигурное катание

Нейтральные статусы получили также и российские фигуристы, заявки на которых заблаговременно подавала Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР). Если в парах и танцах Международный союз конькобежцев (ISU) заявки отклонил, то Аделия Петросян у одиночниц и Петр Гуменник у мужчин были утверждены в качестве участников олимпийского отбора.

Прошли они его очень уверенно. 18-летняя Петросян выиграла свои соревнования с результатом 209,63 балла, а 23-летний Гуменник победил, заработав по сумме программ 262,82 очка.

Петросян – двукратная чемпионка и трехкратная обладательница Кубка страны. Для нее это будут первые взрослые международные старты, при этом в Италию она поедет, рассчитывая завоевать медаль, причем в идеале – самого высокого достоинства.

Гуменнику будет сложнее, хотя бы из-за наличия в мужских соревнованиях доминирующего в современном фигурном катании американца Ильи Малинина. Тем не менее российский фигурист не должен стать статистом. Кто знает, может быть, и он сможет зацепиться хотя бы за борьбу за медали.

И Петросян, и Гуменник имеют в своем активе четверные прыжки.

Конькобежный спорт

В конькобежном спорте представительство России могло быть очень солидным – к отборочным стартам были допущены аж 18 конькобежцев и спортсменов из шорт-трека. Однако пробиться на саму Олимпиаду в конькобежном спорте удалось лишь двум спортсменкам.

Двукратная чемпионка России Ксения Коржова смогла занять 17-е место в общем зачете Кубка мира дистанций на 3000 м и 5000 м, хотя допущена она была только до стартов на «трешке». Такого результата хватило для получения олимпийской лицензии.

Анастасия Семенова отобралась на Игры в масс-старте, выиграв зачет в дивизионе В и заняв 15-е место в дивизионе А.

Кроме того, есть шанс выступить на «Белой Олимпиаде» и у Александры Саютиной, которая значится первой резервисткой на дистанции 1500 м. Интересно, что Саютина попадет в число участниц, если свои проблемы с паспортом не решит бывшая россиянка София Торуп (в девичестве Просвирнова), которая теперь представляет Данию.

Шорт-трек

В шорт-треке Россия тоже будет представлена, поскольку имеет по одной квоте в мужских и женских соревнованиях. При этом квоты не именные, так что определять участников будет национальная федерация.

В данный момент наилучшие шансы поехать в Италию имеют Иван Посашков и Алена Крылова, показавшие лучшие результаты на отборочном этапе. В любом случае, выбранные федерацией россияне еще должны будут пройти международную комиссию по допуску.

Ски-альпинизм

В дебютирующем на Олимпийских играх ски-альпинизме Россия также будет представлена благодаря Никите Филиппову, который занял на чемпионате мира в Финляндии седьмое место в вертикальной гонке и стал 25-м в спринте.

Интересно, что за получение нейтрального статуса российскому спортсмену пришлось заплатить порядка 500 тысяч рублей из своего кармана.

Кто еще может поехать

Знаменитая российская фристайлистка Анастасия Таталина, сноубордистка Марина Травиничева и двоеборец Артем Галунин получили нейтральный статус и имеют все шансы пробиться на Игры, но пока еще не принимали участия в этапах Кубка мира и олимпийских лицензий не имеют.

За попадание на Олимпиаду борются также представители скелетона, санного спорта и бобслея, но лицензий пока там тоже никто из россиян не завоевал.

В хоккее и керлинге Россия точно представлена в Италии не будет, а у биатлонистов продолжается борьба – Союз биатлонистов России (СБР) подал апелляцию в CAS на решение Международного союза биатлонистов (IBU) запретить россиянам участвовать в Играх, но пока абсолютно непонятно, какое будет принято решение.