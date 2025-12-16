На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стоимость квартир пересчитали по цене шаурмы

«Выберу.ру»: квадратный метр новостройки в Москве стоит около 1 тыс. порций шаурмы
Shutterstock/FOTODOM

С момента отмены льготной ипотеки в июле 2024 года новостройки в Москве устойчиво дорожают. Чтобы нагляднее представить стоимость жилья, аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» пересчитали цену квадратного метра в единицах шаурмы. Выяснилось, что «квадрат» стоит столько же, сколько 1021 порция шаурмы, рассказали эксперты «Газете.Ru».

«Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Москвы в середине 2025 года достигла 382 194 рублей. Медианная цена классической шаурмы (лаваш с курицей, овощами и соусом), по последним данным, составляет 374 рубля. Таким образом, один квадратный метр новостройки сегодня «стоит» около 1021 шаурмы.
Если обратиться к динамике цен после отмены льготной ипотеки, то можно увидеть, что хоть в рублях стоимость квадратного метра выросла, но в шаурме уменьшилась», — отметили аналитики.

По их словам, в июле 2024 года медианная цена одного квадратного метра в московской новостройке эконом- и комфорт-класса была примерно 335 041 рубль, а шаурма стоила около 269 рублей. В пересчете на шаурму это давало около 1245 порций шаурмы за квадратный метр.

Таким образом, хотя стоимость квадратного метра в рублях выросла, интенсивное подорожание шаурмы «съело» часть прироста в «шаурменном эквиваленте».

«Пересчет цен в условные потребительские единицы помогает лучше визуализировать покупательскую способность и масштабы цен на рынке жилья. Такой «шаурменный индекс» отражает и инфляционные процессы, и рост цен на первичное жилье, позволяя увидеть реальную динамику покупательской способности в привычных для людей товарах», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России по состоянию на 10 декабря достигла 6,34% против 6,61% на предыдущей неделе.

Ранее россиянам назвали вина, подходящие к шаурме, гречке и бутербродам с колбасой.

