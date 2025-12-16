Жительница Магаданской области оскорбила военных и лишилась гражданства

Жительницу Магаданской области лишили гражданства после оскорблений в мессенджере. Об этом сообщает полиция Колымы.

По данным МВД, 34-летняя уроженка другой страны неоднократно оскорбляла военных РФ. Женщину трижды привлекали к административной ответственности. Несмотря на эти меры, она продолжала высказываться.

«Так, к одному из постов гражданка написала уничижительный комментарий в адрес россиян», — сообщается в публикации.

В результате у женщины изъяли паспорт. Так как у нее есть родственник, который является гражданином РФ, женщина будет находиться на территории России в статусе иностранки.

Теперь, чтобы пребывать в стране, ей необходимо в ближайшее время оформить все необходимые для иностранца документы.

До этого стало известно о том, что в России иностранцы стали реже получать гражданство. Так, за девять месяцев текущего года гражданство получили на 30,1% меньше людей, чем за тот же период в прошлом году.

Ранее бывшего российского шахматиста лишили всех званий после критики СВО.