В ФАС предупредили о риске роста цен из-за новых правил торговли

ФАС: новые правила торговли Минпромторга могут привести к росту цен на продукты
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предупредили о рисках роста цен на продукты в России в случае принятия новых правил торговли, разрабатываемых Минпромторгом. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что нововведение позволит ретейлерам самостоятельно принимать решение об уровне стоимости товаров наравне с маркетплейсами. В Минпромторге считают, что эта инициатива позволит создать справедливую конкуренцию между платформами и традиционной торговлей.

Однако в ФАС не согласны с подобными изменениями. В ведомстве уведомили Минпромторг, что не поддерживают и не согласовывают их. Специалисты считают. что подобные изменения приведут к издержкам бизнеса, что в конечном итоге отразится на ценах для потребителей. В ФАС подчеркнули, что действующий закон о торговле является актуальным и не требует доработок.

«Ключевые положения [закона] позволяют ограничивать немонетарные издержки поставщиков, транслируемые в цены продовольственных товаров», — говорится в отзыве ФАС к инициативе Минпромторга.

До этого эксперт по финансам Дмитрий Трепольский предупредил россиян о резком росте цен в РФ в первом квартале 2026 года. По его словам, бизнес начнет заранее закладывать в стоимость товаров и услуг повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Несмотря на то, что номинально ставка вырастет на 2 процентных пункта, реальное удорожание товаров и услуг может достигнуть 4%, предупредил эксперт.

Ранее россиян предостерегли от финансовых ошибок в 2026 году.

