20 человек задержаны за оскорбление погибших под Барановичами пилотов

За оскорбительные комментарии в адрес погибших в Барановичах пилотов задержаны 20 граждан. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

19 мая в белорусском городе Барановичи произошло крушение учебно-боевого самолета Як-130. Позже в пресс-службе министерства обороны Белоруссии рассказали о том, что при крушении погибли двое летчиков.

«Задержанные, позволившие себе оскорбительные комментарии, это постоянные участники протестного движения, подписчики экстремистских Telegram-каналов, некоторые в прошлом судимые. Их действиям следователи дают правовую оценку, и речь идет о статье «Разжигание социальной вражды» (ст. 130 УК - ИФ)», — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания назвал причину крушения военного самолета в Барановичах.