На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Джейк Пол сломал челюсть в бое с Джошуа

Блогер Пол заявил, что сломал челюсть во время боя с боксером Джошуа
true
true
true
close
Marco Bello/Reuters

Американский блогер Джейк Пол заявил, что получил перелом челюсти во время поединка с олимпийским чемпионом по боксу британцем Энтони Джошуа.

«Мне кажется, что моя челюсть сломана, кстати. Да, точно сломана. Бой был крутым, мне нравится это. Я еще вернусь и хочу стать чемпионом мира», — заявил он на ринге.

Поединок, который состоялся в рамках вечера бокса в Майами, завершился в шестом раунде техническим нокаутом от британского боксера. Для Пола это поражение стало вторым за карьеру при 12 победах. В активе британца — 28 побед при четырех поражениях. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В 2020 году Джейк Пол начал проводить поединки по правилам бокса вслед за своим братом Логаном. 17 апреля 2021 года соперником Пола стал 36-летний экс-чемпион Bellator Бен Аскрен, который проиграл последние 2 поединка в UFC, завершив этим карьеру бойца ММА. Этот бой Пол выиграл нокаутом в первом раунде. Одним из самых известных поединков Пола стал бой с Майком Тайсоном в ноябре 2024 года, который закончился победой блогера.

Джошуа — бывший чемпион мира по версии IBF (2016—2019, 2019—2021), WBA (2017—2019, 2019—2021), WBO (2018—2019, 2019—2021), IBO (2017—2019, 2019—2021) в тяжелом весе. Он победил девять бойцов за титул чемпиона мира в тяжелом весе.

Ранее IBA объявила о создании нового турнира с призовым фондом более $10 млн.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами