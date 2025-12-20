Регион на юге Украине остался без электроэнергии после взрывов

Отключение света произошло в нескольких населенных пунктах Николаевской области на юге Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким в Telegram-канале.

По его словам, без электричества остались населенные пункты Баштанского, Николаевского и частично Вознесенского районов.

Согласно информации издания «Страна.ua», в самом городе Николаеве возникли проблемы с мобильной связью.

В ночь на 20 декабря в Николаевской области действовал режим воздушной тревоги. СМИ информировали о взрывах в административном центре региона.

18 декабря глава украинской военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что два района региона отрезало от электричества. По его словам, без света остались населенные пункты в Вознесенском и Николаевском районах.

Накануне министерство энергетики Украины сообщало, что в Одесской области более 73 тыс. абонентов остались без электроснабжения после ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины может расколоться на части.