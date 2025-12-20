На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Регион на юге Украине остался без электроэнергии после взрывов

Ким: несколько населенных пунктов Николаевской области Украины обесточены
true
true
true
close
«SHOT»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «SHOT»

Отключение света произошло в нескольких населенных пунктах Николаевской области на юге Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким в Telegram-канале.

По его словам, без электричества остались населенные пункты Баштанского, Николаевского и частично Вознесенского районов.

Согласно информации издания «Страна.ua», в самом городе Николаеве возникли проблемы с мобильной связью.

В ночь на 20 декабря в Николаевской области действовал режим воздушной тревоги. СМИ информировали о взрывах в административном центре региона.

18 декабря глава украинской военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что два района региона отрезало от электричества. По его словам, без света остались населенные пункты в Вознесенском и Николаевском районах.

Накануне министерство энергетики Украины сообщало, что в Одесской области более 73 тыс. абонентов остались без электроснабжения после ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины может расколоться на части.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами